Tarsus'ta cami ve cemevlerinde temizlik dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta cami ve cemevlerinde temizlik dönemi başladı - Son Dakika

Tarsus'ta cami ve cemevlerinde temizlik dönemi başladı

6 saat önce

Tarsus Belediyesi, şehir genelinde bulunan camiler ve cemevlerinde temizlik çalışması başlattı.

Tarsus'ta cami ve cemevlerinde temizlik dönemi başladı, System.String[]

Tarsus Belediyesi, şehir genelinde bulunan camiler ve cemevlerinde temizlik çalışması başlattı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temin edilen mobil yıkama aracı ile ilçede bulunan camiler ve cemevlerindeki halılar, vakumlu halı yıkama makineleri kullanılarak köpüklü suyla temizlenip kurutulma çalışmaları yapıldı.


İlk olarak Şehit İshak Camisi, Kırklarsırtı Fatih Cami ile Tarsus Cem ve Kültür Evi'nin kreşinin temizliğini yapan ekipler, rutin olarak diğer camilerin ve cemevlerinin temizliğini yapmak için çalışmalarına devam edecekler.


İbadethanelerin temizliğine önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptıkları çalışmaları kent geneline yayacaklarını belirtti. Bozdoğan, "Camilerimizi ve cemevlerimizi tertemiz hale getirmeyi amaçlıyoruz. Mobil yıkama aracı ve vakumlu halı yıkama makineleri kullanılarak köpüklü suyla yıkanan camilerdeki halılar, daha sonra aynı makine ile kurulanıyor. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ibadetlerini daha temiz ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilecekler. Mobil yıkama aracı ile hem yıkama hem kurulama ile kent genelindeki ibadethanelerimizi temizleme çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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