Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 117 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 183 kişiden 117'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayı içerisinde yaptığı operasyon, denetleme ve uygulamalarda birçok suçluyu yakaladı. 1 aylık çalışmada çeşitli suçlardan aranan 183 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 117'si tutuklandı. Narkotik, KOM ve asayiş büro amirlikleri tarafından 72 operasyon yapılırken, 92 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde 38 tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 361 fişek, 8 kesici alet, 775 kaçak sigara, 1 change oto, 14 çalıntı motosiklet, 18 şasi kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik de operasyonlar yapan ekipler, 188 şahsa işlem yaparken, 442 gram uyuşturucu madde, 393 uyuşturucu hap, 93 kök kenevir bitkisi, 3 hassas terazi ele geçirdi.

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik de çalışma yürüten ekipler, 3 cinayet, 49 hırsızlık, 10 gasp, 2 yankesicilik, 2 dolandırıcılık olayını aydınlattı.

1 ay içinde 68 bin 731 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 8 bin 437 araç kontrol edildi. Eksiklikleri bulunan araçlara 1 milyon 263 bin 233 lira cezai işlem uygulanırken, 130 araç trafikten men edildi. - MERSİN