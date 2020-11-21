Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin 13-20 Kasım'da yaptığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 127 kişi gözaltına alındı.

İlçede genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla 13-20 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde, 11 bin 558 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

Denetimlerde 2 tabanca, 3 av tüfeği, 2 şarjör, 32 fişek, 6 çalıntı motosiklet, çalıntı otomobil ile bir miktar uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ve 200 TL'lik sahte 6 banknot ele geçirildi.

Uygulamalarda 28 motosiklet ile bir araç trafikten men edildi, 64 araca 56 bin 742 lira ceza yazıldı.