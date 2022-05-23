Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 30 kişi tutuklandı

Mersin polisi, yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mayıs ayının başından bugüne kadar yaptığı operasyon, denetleme ve uygulamalarda çok sayıda suçlu yakalandı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, KOM ve Asayiş büro amirlikleri tarafından 33 operasyon yapılırken, 35 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 12 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 115 fişek, 9 kesici alet, 304,56 gram uyuşturucu madde, 243 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2,5 litre kaçak alkol, 10 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 15 çalıntı motosiklet/elektrikli bisiklet/bisiklet, 11 şasi kazınmış motosiklet, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 15 bin 980 TL para ele geçirildi.

Faili meçhul olaylarla ilgili de çalışma yapan ekipler, 11 motosiklet/bisiklet hırsızlığı, 8 işyeri ve resmi kurumdan hırsızlık, 5 evden hırsızlık, 2 otodan hırsızlık ve 13 açıktan hırsızlık olmak üzere toplamda 39 hırsızlık, 2 yağma ve 1 dolandırıcılık olayını aydınlattı.

Bu süreçte 8 bin 277 aracı da kontrol eden ekipler, eksiklikleri bulunan 790 araca 629 bin 677 TL cezai işlem uygularken, 56 aracı trafikten men etti. - MERSİN