Tarsus'ta cezaevinde çıkan yangın - Son Dakika
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Tarsus'ta cezaevinde çıkan yangın

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen aralarında personel ve hükümlülerin de bulunduğu 24 kişinin kaldırıldıkları hastanelerden tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Tarsus'ta cezaevinde çıkan yangın, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen aralarında personel ve hükümlülerin de bulunduğu 24 kişinin kaldırıldıkları hastanelerden tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mutfak girişi yanında bulunan teknisyen odasındaki elektrik panosunda

ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktığı belirtildi.

Yangına kurumda bulunan yangın söndürme ekipmanlarıyla ilk müdahalenin yapıldığı aktarılan açıklamada, daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı vurgulandı.

"Jandarma personelince kurum çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınması sağlanmıştır. Müdahale için gelen itfaiye ekiplerince de gerekli soğutma işlemleri yapılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangında Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 12 infaz ve koruma memuru, halk eğitimden görevli kurs öğretmeni, 2 teknisyen, kütüphane ve tekstil atölyesinde görevli Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 5 hükümlü ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunup, Tarsus 3 Nolu T Tipi idaresinde görevlendirilen 4 hükümlü dumandan etkilenmiştir. Dumandan etkilenen kişilere ilk yardım müdahaleleri 112 Acil Servis personelince zamanında yapılmış, ilk müdahalenin ardından en kısa sürede Tarsus Devlet Hastanesine tedbiren sevkleri sağlanmıştır. Tarsus Devlet Hastanesine sevki yapılan tüm personel ve hükümlülerin taburcu edilmesiyle, an itibarıyla sağlık kuruluşlarında tedavisi devam eden personel ve hükümlü bulunmamaktadır."

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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