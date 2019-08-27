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Tarsus'ta çiftçilere bilgilendirme toplantısı

1 saat önce

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretici ile yatırımcılara yönelik yatırım ve hibe destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarsus'ta çiftçilere bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretici ile yatırımcılara yönelik yatırım ve hibe destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda katılımcılara, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Desteklenmesi Programı (KKDP) kapsamında, 13. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi tebliği ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, proje tutarı 2,5 milyon liraya kadar olan yatırımların, Kırsal Kalkınma Desteklenmesi Programı kapsamında hibe alabileceğini bildirdi.

Erdoğan, tarımsal ürünlerle tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesis yatırımları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan sera yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının arasında bulunduğu konuların, hibe desteği kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Erdoğan, konuşmasında programın detayları hakkında bilgiler verdi.

Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:38 Kaynak: AA
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