Tarsus'ta çiftçilere karabuğday tanıtıldı - Son Dakika

Tarsus'ta düzenlenen etkinlikte çiftçilere "karabuğday"ın tanıtımı yapıldı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret Borsası iş birliğinde yürütülen "Karabuğdayla Ak Günler" projesi kapsamında İncirgediği Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte karabuğdayın nasıl ekileceği ve rekoltesi hakkında bilgi verildi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus'un Türkiye tarımı için önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Karabuğdayın ilk denemesinin Mersin bölgesinde Tarsus'ta yapılmasının bir şans olduğunu ifade eden Otcu, "Bu ürün çiftçi için çok güzel ve değişik bir ürün. Özellikle çölyak hastaları için önemli bir ürün. Karabuğday ürününün deneme üretimi için emek veren, destek olan ve yetiştiren herkesi tebrik ediyorum, projenin başarılı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan da geçen yıl kasım ayında başlatılan proje kapsamında İncirgediği bölgesinde 2 üreticiye ait 10 dekarlık alanda karabuğday ekimi yapıldığını kaydetti.???????