Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

07.10.2020 10:02
Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesi'nde fıstık çamı fidanlarının dikildiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını ormana sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MERSİN

Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Mersin, Tarsus, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü
BUDO İstanbul-Bursa seferleri için tek fiyat uygulamasına geçti BUDO İstanbul-Bursa seferleri için tek fiyat uygulamasına geçti         
16:40
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi         
16:24
Terk edilen 3 aylık bebek, bir apartman bahçesinde ağlarken bulundu Terk edilen 3 aylık bebek, bir apartman bahçesinde ağlarken bulundu         
15:57
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Cemal Can Canseven'den Cemal Can Canseven'den "Nisa Bölükbaşı ile görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna cevap         
13:00
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz         
12:28
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim         
11:05
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 16:50:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei