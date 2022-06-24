Polisin yaptığı çalışmada ölen kişinin 46 yaşındaki Yıldırım Karabulut olduğu, kafasından ve sırtından silahla vurulduğu tespit edildi.

Olay, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir evin içinden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bir kişiyi yerde kanlar içinde buldu.

Kaynak: İHA

Çağlayan, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarsus'ta cinayet - Son Dakika

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