Tarsus'ta çocuklar tenisle tanışıyor - Son Dakika
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Tarsus'ta çocuklar tenisle tanışıyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye ile Tenis Kulübü'nün birlikte hayata geçirdiği 'Haydi Çocuklar Tenise' adlı projeye ilk günde 30 çocuk tenise başladı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye ile Tenis Kulübü'nün birlikte hayata geçirdiği 'Haydi Çocuklar Tenise' adlı projeye ilk günde 30 çocuk tenise başladı.


Tarsus Tenis Kulübü Başkanı Levent Alpaltaş, çocuklara haftada 2 gün 2'şer saat tenis dersi vereceklerini söyledi.


Başkan Alpaltaş, "Tarsus Belediyemiz ile birlikte 'Haydi Çocuklar Tenise' adlı bir projeyi hayata geçirdik. Bize bu konuda yardımcı olan belediyemize teşekkür ediyoruz. Projemiz kapsamında haftada 2 gün 2'şer çocuklarımıza tenis dersi vereceğiz. Sürekli olacak çalışmamızda, tüm mahallelere ulaşacağız. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız, kaynaşmayı, birlik ve beraberliği sağlayacağız" dedi.


İlk günde Şahin Mahallesi'nde 30 çocuk geldiğini kaydeden Alpaltaş, "Kulübümüz toplum yararına faaliyet gösteren bir spor derneğidir. Çocuklara, gençlere, yetişkinlere tenisi sevdirmek, onları kötü alışkanlıktan korumak, toplumun farklı kesimlerinin spor ortamında kaynaştırmak en önemli misyonumuzdur. Bu amaçla her yıl çocuklar ve gençlere yönelik bölge ve Türkiye şampiyonları yaptık. Tarsus Belediyesi ile birlikte her yıl farklı kesimlerden çocuklara kurslar düzenledik. Geçen bu sürede tenis sporunu halka yaymaya çalıştık. Bundan da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Amacımız bütün çocuklarımıza tenis tanıştırmak ve sevdirmektir" ifadesini kullandı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:21 Kaynak: İHA
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