Tarsus'ta çocuklara "Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi" kitabı dağıtıldı - Son Dakika

Tarsus'ta çocuklara "Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi" kitabı dağıtıldı
20.11.2020 17:53
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyesi tarafından çocuklara 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi" kitabı dağıtıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyesi tarafından çocuklara 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi" kitabı dağıtıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın isteği üzerine Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda karikatürist olan Prof. Dr. Halis Dokgöz tarafından "Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi" kitabı hazırlandı.
Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan maddelerin, hayal ve anlam dünyalarına uygun şekilde karikatürize edildiği kitap çocuklara dağıtıldı.
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