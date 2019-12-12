Tarsus'ta çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika

Tarsus'ta çöp konteynerleri yenileniyor

6 saat önce

Tarsus Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında atıl durumdaki çöp konteynerlerinin onarım ve bakım çalışmalarını yaparak, hizmete kazandırmak için çalışma başlattı.

Tarsus'ta çöp konteynerleri yenileniyor, System.String[]

Tarsus Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında atıl durumdaki çöp konteynerlerinin onarım ve bakım çalışmalarını yaparak, hizmete kazandırmak için çalışma başlattı.


Tarsus Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde işlevini yitirmiş atıl durumda olan çöp konteynerlerinin onarım ve bakım çalışmalarına başladı. Yenileme çalışmasına atıl durumda tek bir çöp konteyneri kalmayana kadar devam edilecek. Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan bu çalışma ile birlikte ilk etapta yaklaşık 100 çöp konteyneri onarımdan geçirilip, boyandıktan sonra üzerlerine logo basılarak hizmete kazandırıldı.


Onarılıp, yenilenen ve belirlenen noktalara yerleştirilen çöp konteynerleri periyodik olarak dezenfekte edilecek.


Temizlik İşleri Müdürü Seyhan Bayır, daha temiz bir çevre için çalıştıklarını kaydederek, "Temiz çevre ve yaşanılabilir kent oluşturma çabalarımız çerçevesinde atıl durumumda olan çöp konteynerlerinin tamamını onarım ve bakımları yapılarak, yenilemek adına yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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