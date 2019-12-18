Tarsus'ta değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Tarsus'ta değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Tarsus'ta değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Otcu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, halkın refah düzeyini yükseltmek için hep birlikte el ele verilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan yatırımların tamamlandığında ilçenin çekim merkezi haline geleceğini ifade eden Otcu, "Tarsus potansiyeli yüksek olan bir ilçe. Tarsus'un sorunlarını çözme adına yapılacak ne varsa yapacağız." diye konuştu.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ise ilçenin son yıllarda yaptığı ihracat rakamları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Sertel Otcu, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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