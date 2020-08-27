Tarsus'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Barışcan Coşar'ın kullandığı 33 ACB 011 plakalı kamyonet Alifakı Mahallesi Halitağa mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Araçta sıkışan Coşar, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada hafif yaralanan sürücü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:25 - Kaynak: AA
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