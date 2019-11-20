Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tarsus'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Tarsus'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda devrilen 80 ER 524 plakalı araçtaki yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gaziantep, Mersin, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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