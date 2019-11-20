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Tarsus'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi, yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda devrilen 80 ER 524 plakalı araçtaki yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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