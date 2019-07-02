Tarsus'ta devrilen vincin sürücüsü yaralandı
6 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:18 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.C. idaresindeki vinç, Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücüye, ambulansta müdahale edildi.
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