Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta devrilen vincin sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus'ta devrilen vincin sürücüsü yaralandı

6 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

Tarsus'ta devrilen vincin sürücüsü yaralandı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.C. idaresindeki vinç, Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücüye, ambulansta müdahale edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:18 Kaynak: AA
Mersin, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:24:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta devrilen vincin sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]