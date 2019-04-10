Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Dikenli İncir Dikimi Yapıldı

Tarsus'ta Dikenli İncir Dikimi Yapıldı

1 saat önce

Tarsus ilçesinde dikenli incir olarak anılan Hint incirinin daha çok yaygınlaştırılması amacıyla dikim yapıldı.

Tarsus'ta Dikenli İncir Dikimi Yapıldı, System.String[]
Tarsus ilçesinde dikenli incir olarak anılan Hint incirinin daha çok yaygınlaştırılması amacıyla dikim yapıldı.

Mersin-Tarsus Hint İnciri Üreticiler Birliği'nin girişimiyle Karayayla Mahallesi'nde 300 dekarlık alana dikim yapıldı.

Birlik Başkanı Mustafa Teke, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Aslanhan, İlçe Tarım Müdürü Hayri Erdoğan, muhtarlar ve köy halkının katıldığı dikenli incir dikiminde, taşlık ve eğimli arazinin kazandırılarak ekonomiye değer katması hedefleniyor.


Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, yaptığı açıklamada, son yıllarda değeri daha fazla anlaşılan ve özellikle ihraç ürünleri arasında yer alan dikenli incir konusunda Tarsus genelinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.


Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşların aile ekonomilerine ek gelir sağlayan dikenli incir konusunda üretici birliğinin çalışmalarını taktirle karşıladıklarını aktaran Avcı, ilaç veya gübre kullanılmadan yetişen dikenli incirin daha da yaygın şekilde yetiştirilmesi için çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:03 Kaynak: AA
Mersin, Tarsus, Güncel
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