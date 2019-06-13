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Tarsus'ta dilenci operasyonu

3 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak ve caddelerde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak ve caddelerde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kentin en işlek caddeleri ve cami önleri olmak üzere dilenerek para toplayan dilencilere yönelik yapılan uygulamada, özellikle çocuklarını kullanan 6 kadın dilenci sokaklardan men edildi.

Tarsus genelinde yapılan operasyonda dilencilere 153'er TL para cezası verilirken, vatandaşlardan topladıkları paraların ise yine belirli yasa ile kamuya geçmesi sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplanan dilencilerle ilgili operasyonlara devam edileceği belirtildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:04 Kaynak: İHA
Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
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