Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi yaralandı

19.11.2020 11:57
Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde taş ocağında dinamit patlatılması sonucu eski muhtarın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde taş ocağında dinamit patlatılması sonucu eski muhtarın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'nde bulunan ve özel bir şirket tarafından işletilen taş ocağında dinamit patlatıldı. Patlamada taş ocağı yakınındaki özel mülkiyetinde zeytin hasadı yapan eski muhtar Murat Çolak ile ailesinin üzerine, savrulan kaya parçaları düştü. Zeytin topladıkları sırada meydana gelen patlama sonunda düşen kaya parçalarından başına aldığı darbe ile yaralanan Murat Çolak, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan ailesinden 5 kişi ise tıbbi müdahale almadı.

Başına dikiş atılan muhtar ve ailesi taş ocağından şikayetçi olurken, dinamit patlatılmasıyla ilgili taş ocağının uyarı yapmadığını iddia etti. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına ifade veren Murat Çolak ve beş kişi, taş ocağından şikayetçi oldular.

Sucular Mahallesi eski muhtarı Murat Çolak, temmuz ayında taş ocağının üzüm ve zeytin ağaçlarına zarar verdiğini ve toz nedeniyle mahsullerini satamadığını iddia etmiş ve haberlere konu olmuştu. - MERSİN

Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi yaralandı
Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi yaralandı
Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi yaralandı
Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi yaralandı

Dinamit, Zeytin, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta dinamit patlatılması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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