Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta doğalgaz patlaması
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta doğalgaz patlaması

Tarsus'ta doğalgaz patlaması

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Kırklarsırtı Mahallesi 2681 Sokak Manço Apartmanının 4'üncü katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Sait Kaplan'a ait evdeki patlamada maddi hasar meydana geldi.


Doğalgaz patlamasıyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
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