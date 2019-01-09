Tarsus'ta Dolandırıcılık İddiası
2 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, kendisini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli tarafından 14 bin 500 lira dolandırıldığını iddia etti.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bir kişi, kendisini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli tarafından 14 bin 500 lira dolandırıldığını iddia etti.
Alınan bilgiye göre, polise şikayette bulunan G.İ.Ö. (45), kendisini arayarak banka görevlisi olduğunu söyleyen kişinin, kendisinin ve eşinin hesabından para çekildiğini belirtip, telefonuna gelecek şifreleri istediğini söyledi.
Şahsa inanarak şifreleri verdiğini aktaran G.İ.Ö. telefonu kapattıktan sonra banka hesaplarını kontrol ettiklerinde kendisinin ve eşinin hesabından toplam 14 bin 500 lira çekildiğini fark ettiğini belirtti. Polis
şikayet üzerine araştırma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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