Tarsus'ta Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

14.05.2022 11:46
Tarsus'ta Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Avcı, programda, Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır etkinlik yapamadıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar savunucusu olacağız. Tüm çiftçilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmesini temenni eder, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika


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