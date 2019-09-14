Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta "Düşün, Taşın, Oyna" projesi
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Tarsus'ta "Düşün, Taşın, Oyna" projesi

1 saat önce

Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, bu yıl başlatılan "Düşün, Taşın, Oyna" projesiyle öğrencilerin yaratıcı ve yorumlayıcı düşünmeye sevk edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Tarsus'ta

Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, bu yıl başlatılan "Düşün, Taşın, Oyna" projesiyle öğrencilerin yaratıcı ve yorumlayıcı düşünmeye sevk edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Metin, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret ederek, ilçede eğitim alanındaki çalışmaları anlattı.

İlçede, 78 bin öğrencinin yeni eğitim ve öğretim yılına başladığını aktaran Metin, bu yıl başlatılan "Düşün, Taşın, Oyna" projesiyle öğrencilerin yaratıcı ve yorumlayıcı düşünmeye sevk edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kaya da paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğini önemsediklerini ifade ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardımların devam edeceğini söyledi.

Mehmet Metin, Murat Kaya, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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