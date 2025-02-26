Tarsus'ta E-Ticaret Hamlesi: Üreticiden Tüketiciye Dijital Köprü Kuruluyor! - Son Dakika
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Tarsus'ta E-Ticaret Hamlesi: Üreticiden Tüketiciye Dijital Köprü Kuruluyor!

Tarsus\'ta E-Ticaret Hamlesi: Üreticiden Tüketiciye Dijital Köprü Kuruluyor!

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, bölgedeki üreticileri e-ticaretle buluşturmak ve dijital dönüşüm sürecine güçlü bir adım atmalarını sağlamak amacıyla 20 Şubat Perşembe günü kapsamlı bir E Ticaret eğitim programına ev sahipliği yaptı.

26.02.2025 14:15
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Gıda üreticileri başta olmak üzere birçok sektörden katılımcının yer aldığı eğitimde, dijital pazarlama ve e-ticaret stratejileri detaylı şekilde ele alındı. Dijital Metrikler ve İkas iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, üreticilere e-ticaretin önemi, online satışa başlama adımları ve sürdürülebilir dijital satış stratejileri aktarıldı.

Tarsus'ta E-Ticaret Hamlesi: Üreticiden Tüketiciye Dijital Köprü Kuruluyor!

Eğitime katılan üreticiler, özellikle tarımsal üretimin e-ticarete entegrasyonu konusunda karşılaştıkları zorlukları paylaşarak, sektördeki ihtiyaç ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Türkiyeâ€™nin en önemli gıda üretim merkezlerinden biri olan Tarsusâ€™ta, tarımsal üretimin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayan dijital ticaretin kritik bir köprü olduğu bir kez daha vurgulandı.

Tarsus'ta E-Ticaret Hamlesi: Üreticiden Tüketiciye Dijital Köprü Kuruluyor!

Bu eğitim, bölgesel üreticilerin dijital dünyaya uyum sağlaması ve rekabet güçlerini artırarak daha geniş pazarlara ulaşmaları için önemli bir fırsat sundu. Tarsusâ€™tan e-ticarete atılan bu güçlü adım, yerel üreticiler için sürdürülebilir büyümenin kapılarını aralıyor!

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