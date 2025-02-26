Tarsus\'ta E-Ticaret Hamlesi: Üreticiden Tüketiciye Dijital Köprü Kuruluyor!

Yerel Haberler

Gıda üreticileri başta olmak üzere birçok sektörden katılımcının yer aldığı eğitimde, dijital pazarlama ve e-ticaret stratejileri detaylı şekilde ele alındı. Dijital Metrikler ve İkas iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, üreticilere e-ticaretin önemi, online satışa başlama adımları ve sürdürülebilir dijital satış stratejileri aktarıldı.

Eğitime katılan üreticiler, özellikle tarımsal üretimin e-ticarete entegrasyonu konusunda karşılaştıkları zorlukları paylaşarak, sektördeki ihtiyaç ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Türkiyeâ€™nin en önemli gıda üretim merkezlerinden biri olan Tarsusâ€™ta, tarımsal üretimin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayan dijital ticaretin kritik bir köprü olduğu bir kez daha vurgulandı.

Bu eğitim, bölgesel üreticilerin dijital dünyaya uyum sağlaması ve rekabet güçlerini artırarak daha geniş pazarlara ulaşmaları için önemli bir fırsat sundu. Tarsusâ€™tan e-ticarete atılan bu güçlü adım, yerel üreticiler için sürdürülebilir büyümenin kapılarını aralıyor!