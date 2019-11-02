Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta, eğitim alanında 3 proje hayata geçirildi
Son Dakika Güncel Tarsus'ta, eğitim alanında 3 proje hayata geçirildi

Tarsus'ta, eğitim alanında 3 proje hayata geçirildi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, eğitim alanında 3 proje hayata geçirildi.

Tarsus'ta, eğitim alanında 3 proje hayata geçirildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, eğitim alanında 3 proje hayata geçirildi.

Tarsus Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Ziraat Odasınca hazırlanan "Köyümüze Geri Dönelim", "Orman Okulu" ve "Düşün Taşın Oyna" projelerinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, kaymakamlıkta gerçekleştirilen törende, projelerin son derece önemli olduğunu belirterek, "Sağlıklı, huzurlu, üreten, kalkınan ve eğitime önem veren bir anlayışla hareket ederek öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Ortak akılla hareket ederek imzalamakta olduğumuz birbirinden değerli projelerle hem farkındalık yaratmak hem çocuklarımıza vatan, bayrak, toprak, orman sevgisini aşılamak istiyoruz." diye konuştu.

Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin de projeler hakkında bilgi verdi.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, eğitim alanındaki çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ise projenin ilçede farkındalık oluşturacağını dile getirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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