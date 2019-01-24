Tarsus'ta Eğitim İçin İş Birliği Protokolü

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Çağ Üniversitesi arasında öğrencilerin staj, çalışma ve eğitim faaliyetleri için iş birliği protokolü imzalandı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Çağ Üniversitesi arasında öğrencilerin staj, çalışma ve eğitim faaliyetleri için iş birliği protokolü imzalandı.



Protokol kapsamında Çağ Üniversitesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan uygun iş yerlerine saha ziyaretleri yapacak.



Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi şirketlerin üst düzey yönetici veya sahiplerinin iş deneyimlerini öğrencilere aktarmak amacıyla seminer ve söyleşiler düzenleyecek.



İş gücü pazarına katkı sunmayı hedefleyen, öğrencilerin sektörler ve iş hayatını tanımalarına, mesleki becerilerini arttırmalarına katkı sağlayacak protokol ile staj, çalışma ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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