Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Eğitim İçin İş Birliği Protokolü

Tarsus'ta Eğitim İçin İş Birliği Protokolü

40 dakika önce

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Çağ Üniversitesi arasında öğrencilerin staj, çalışma ve eğitim faaliyetleri için iş birliği protokolü imzalandı.

Tarsus'ta Eğitim İçin İş Birliği Protokolü, System.String[]
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Çağ Üniversitesi arasında öğrencilerin staj, çalışma ve eğitim faaliyetleri için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Çağ Üniversitesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan uygun iş yerlerine saha ziyaretleri yapacak.

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi şirketlerin üst düzey yönetici veya sahiplerinin iş deneyimlerini öğrencilere aktarmak amacıyla seminer ve söyleşiler düzenleyecek.

İş gücü pazarına katkı sunmayı hedefleyen, öğrencilerin sektörler ve iş hayatını tanımalarına, mesleki becerilerini arttırmalarına katkı sağlayacak protokol ile staj, çalışma ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Kışın Esir Aldığı Muş'ta Kar Kalınlığı 10 Metreye Ulaştı İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:30:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Eğitim İçin İş Birliği Protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]