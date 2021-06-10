Tarsus'ta ekilen yerli cins Kundura buğdayının ilk hasadı yapıldı - Son Dakika

Tarsus'ta ekilen yerli cins Kundura buğdayının ilk hasadı yapıldı

Tarsus Belediyesi'nce başlatılan Miras Ata Tohumu Projesi kapsamında belediyeye ait arazilere ekilen yerli cins Kundura buğdayının ilk hasadı yapıldı.

Tarsus Belediyesi'nce başlatılan Miras Ata Tohumu Projesi kapsamında belediyeye ait arazilere ekilen yerli cins Kundura buğdayının ilk hasadı yapıldı. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait 7 dönümlük araziye ekilen Kundura buğdayının hasadından 3 ton ürün elde edildiğini belirtti. Açıklamasında, belediyeye ait arazilerde halk için üretim yapılmaya devam edileceğini kaydeden Bozdoğan, "Belediyemizin arazilerini bu proje kapsamında seferber ediyoruz. Hasattan elde ettiğimiz ürünleri de yine dar gelirli vatandaşlarımızın lehine sonuçlanacak şekilde işleyip dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu

MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu

Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti

Bu kadarına da pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz

Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var

Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü

Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?