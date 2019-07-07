Tarsus'ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik direği içine 2 gündür sıkışan kediyi itfaiye erleri çıkardı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde elektrik direği içine 2 gündür sıkışan kediyi itfaiye erleri çıkardı.
Olay Gazipaşa
Mahallesi 1905. Sokak üzerinde meydana geldi. Kırık olan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki direğin içine giren kediyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Bütün mücadelelere rağmen kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi
Tarsus İtfaiye
Grup Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine geldi. Dün akşam üstü düşen kediyi itfaiye erleri kurtarmak için çalışmalar başlattı. 5 metre uzunluğundaki demiri kedinin sıkıştığı bölgeye salan ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardılar.
Dar ve uzun olan kırık elektrik direğinden çıkan kedi bir anda kayıplara karıştı. - MERSİN
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