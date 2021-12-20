Tarsus'ta elektrik direğine çarpan hafif ticari araç yandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarpan hafif ticari araç alev alarak yandı.
Ali Bulut, yönetimindeki 01 SV 671 plakalı hafif ticari araç Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazanın ardından araç yanmaya başladı. Araç sürücü kendi imkanlarıyla yara alamadan araçtan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Kaynak: AA
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