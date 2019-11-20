Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktı
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Tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktı

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev, kullanılamaz hale geldi.

Tarsus'ta elektrik kontağından evde yangın çıktı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Karakütük Mahallesi'nde, Mustafa Köse'ye ait, 6 kişinin oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.


- Mersin
Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
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