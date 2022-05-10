Tarsus'ta Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen programda çeşitli dernekler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, törende engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için çalıştıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından katılımcılar, kortej halinde Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Tarsus Kültür Parkı'na yürüdü.
Burada halk oyunları ekiplerince gösteri de sunuldu.
Kaynak: AA
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