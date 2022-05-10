Tarsus'ta Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Engelliler Haftası kutlandı

10.05.2022 16:07
Tarsus'ta Engelliler Haftası kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen programda çeşitli dernekler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, törende engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kortej halinde Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Tarsus Kültür Parkı'na yürüdü.

Burada halk oyunları ekiplerince gösteri de sunuldu.

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Engelliler Haftası, Atatürk Anıtı, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika


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