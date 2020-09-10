Tarsus'ta esnafa 63 milyon TL kredi

Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan, esnafa 63 milyon TL kredi verdiklerini söyledi.

Başkan Aslan, pandemi döneminde plasmanda veya esnafa kredi verilmesi konusunda sıkıntı yaşanmadığını belirterek, "Bu dönemde kooperatifimize gelen ve şartları uyan tüm esnafa talepleri olan krediler verildi. Bu yıl 9 Eylül 2020 tarihine kadar toplam 983 kişiye 63 milyon TL tutarında kredi dağıttık. Ayrıca düne kadar 82.500,00 TL olan plasmanı 115.000,00 TL'ye çıkardık" dedi.

Tarsus Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifini, ülke genelinde 1. sınıf Kooperatif düzeyine çıkarttıklarını da belirten Başkan Aslan, "Bölgemizde bulunan 53 kooperatif arasında 5. sıradayız. Türkiye genelinde ise bin kooperatif arasında 54. sıraya yükseldik. Elde ettiğimiz bu başarı ortaklarımız başta olmak üzere yönetim ve denetim kurulumuz, personelimiz ve banka personeli ile yetkililerinin başarısıdır. Bizler güçlü ve tecrübeli ekibimizle hizmet yapıyoruz. Allah, üyelerimizden ve ortaklarımızdan da razı olsun. Biz ortaklarımızın iyi günde kötü günde hep yanındayız. Hükümetin açıkladığı kurallar çerçevesinde kredi veriyoruz. Gönül ister ki kredilerden alınan faiz daha da düşük olsun. Bizler iyi işler yapabiliyorsak, esnafımızın sıkıntısını giderebiliyorsak, bundan mutluluk duylarız" diye konuştu. - MERSİN