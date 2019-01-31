Tarsus'ta Et Ürünleri Satan İşletmelere Denetim

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde, piknik yapılan alanların çevresinde et ve et ürünleri satışı yapan işletmeler denetlendi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü
ile Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yöneticiliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında ilçedeki Gülek
ve Karboğazı mevkisindeki et ve et ürünleri satışı yapan işletmelerde kontroller gerçekleştirildi.
Ekipler, vatandaşların piknik yapmak için sıklıkla tercih ettiği bölgelerdeki işletmelerde yer alan et ve et ürünlerini hijyen ve sağlığa uygunluk açısından inceledi.
Standartlara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem başlatılırken, işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu.
Ekipler, lokanta ve kasaplardan incelemek için sucuk numuneleri de aldı.