Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Et Ürünleri Satan İşletmelere Denetim

Tarsus'ta Et Ürünleri Satan İşletmelere Denetim

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, piknik yapılan alanların çevresinde et ve et ürünleri satışı yapan işletmeler denetlendi.

Tarsus'ta Et Ürünleri Satan İşletmelere Denetim, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, piknik yapılan alanların çevresinde et ve et ürünleri satışı yapan işletmeler denetlendi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yöneticiliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında ilçedeki Gülek ve Karboğazı mevkisindeki et ve et ürünleri satışı yapan işletmelerde kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, vatandaşların piknik yapmak için sıklıkla tercih ettiği bölgelerdeki işletmelerde yer alan et ve et ürünlerini hijyen ve sağlığa uygunluk açısından inceledi.

Standartlara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem başlatılırken, işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, lokanta ve kasaplardan incelemek için sucuk numuneleri de aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Mersin, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 17 Aralık Kumpas Davasında, 25 Sanık İçin İstenen Cezalar Belli Oldu CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı

Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti 31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:11:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Et Ürünleri Satan İşletmelere Denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]