Tarsus'ta ev yangını
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan evdeki bir kişi dumandan etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan evdeki bir kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Cumali Dağlı'nın yaşadığı Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki tek katlı evde, yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eski yapıyı tamamen saran alevleri söndürdü.
Kendisini dışarıya atmayı başaran Dağlı, dumandan etkilendiği için hastaneye götürüldü.
Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi Minibüsteki yangın, polis aracına sıçradı İngiltere'de kamyonun içinde bulunan 39 cesedin Çin uyruklu olduğu açıklandı Son dakika: YPG'li teröristler, Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı