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Tarsus'ta ev yangını

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan evdeki bir kişi dumandan etkilendi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan evdeki bir kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Cumali Dağlı'nın yaşadığı Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki tek katlı evde, yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eski yapıyı tamamen saran alevleri söndürdü.

Kendisini dışarıya atmayı başaran Dağlı, dumandan etkilendiği için hastaneye götürüldü.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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