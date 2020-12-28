Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü - Son Dakika

Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü

28.12.2020 19:09
Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında Şevket Beyazpirinç (63) yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında Şevket Beyazpirinç (63) yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi 0116 sokaktaki 2 katlı evin son katında ilk belirlemeye göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte yaptıkları kontrolde yangında evden çıkamayan Şevket Beyazpirinç isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın sırasında evin damında olan Şükran Beyazpirinç eşinin ölümünü duyunca gözyaşlarına boğuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü
Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü
Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü
Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü

Yangın, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta evde yangın: 1 ölü - Son Dakika


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