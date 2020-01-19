Tarsus'ta, evin çatı katındaki yangın 1 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Tarsus'ta, evin çatı katındaki yangın 1 saatte söndürüldü

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarsus'ta, evin çatı katındaki yangın 1 saatte söndürüldü, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Tarsus'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Maşallah Dal'a ait 3 katlı evin çatı katında, saat 08.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev boş olduğu sırada çatı katını saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


İtfaiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
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