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Tarsus'ta FETÖ'den aranan kadın yakalandı

43 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan kadın yakalandı.

Tarsus'ta FETÖ'den aranan kadın yakalandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan kadın yakalandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan H.A. adlı kadın Tarsus'ta gözaltına alındı.


H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:48 Kaynak: İHA
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