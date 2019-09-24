Tarsus'ta FETÖ'den aranan kadın yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan kadın yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:48 Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan kadın yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan H.A. adlı kadın Tarsus'ta gözaltına alındı.
H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN
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