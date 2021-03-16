MERSİN Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

MERSİN Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
16.03.2021 17:43
Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkilediMERSİN'in Tarsus ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve binadan kopan inşaat malzemesi otomobillere zarar verdi.
Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
MERSİN'in Tarsus ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve binadan kopan inşaat malzemesi otomobillere zarar verdi.
Tarsus ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Duatepe Mahallesi'nde park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Anıt Mahallesi'nde ise aracın üzerine binadan inşaat malzemesi düştü. Olaylarda kimse yaralanmazken, araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.
Fırtınanın etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
Son Dakika Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu