Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta fotoğraf yarışması sonuçladı
Son Dakika Güncel Tarsus'ta fotoğraf yarışması sonuçladı

Tarsus'ta fotoğraf yarışması sonuçladı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen "Evde, İşte, Trafikte Güvenlik" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçlandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen "Evde, İşte, Trafikte Güvenlik" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçlandı.

Tarsus Belediyesince düzenlenen yarışmaya farklı illerden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ilgi gösterdi.

Yarışmanın seçici kurulu fotoğrafları inceleyerek sonuçları belirledi.

Yarışmada İbrahim Aysündü birinci, Ömer Şahin ikinci, Rahmi Çevik ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri 22 Kasım'da düzenlenecek "Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Sempozyumu"nda verilecek.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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