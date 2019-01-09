Tarsus'ta Gasp İddiası
2 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir motosikleti gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bir motosikleti gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, S.K. kullandığı plakasız motosikletinin Yunus Emre Mahallesi Sait Polat
Bulvarı'nda 3 kişi tarafından gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.
Araştırma başlatan polis ekipleri olayın zanlısı olduğu iddiasıyla S.A.(17), C.T. (19) ve E.H'yi (21) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve C.T. tutuklandı, E.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:54 Kaynak: AA
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