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Tarsus'ta gazete dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar - Son Dakika

Tarsus'ta gazete dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar

03.02.2022 09:42
Tarsus'ta gazete dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel gazetelerin dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel gazetelerin dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar.

Gaziler Mahallesi'nde ikamet eden Cüneyt Beyaztoprak'ın gazete dağıtımında kullandığı elektrikli bisiklet ikamet ettiği apartmanın merdiven dairesinden çalındı. Beyaztoprak'ın şikayeti üzerine polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Elektrikli bisikletin değerinin 12 bin TL olduğu ve Beyaztoprak'ın 12 ay taksitle aldığı ve son taksitinin kaldığı öğrenildi. - MERSİN

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Bisiklet, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta gazete dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta gazete dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar - Son Dakika
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