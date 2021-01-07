Tarsus'ta geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı - Son Dakika

Tarsus'ta geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı
07.01.2021 15:25
Tarsus Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı.
Tarsus Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı.
Kaymakam Kadir Sertel Otcu yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2020 yılında 9 bin 845 kişiye 4 milyon 553 bin lira nakdi ve 9 bin 919 kişiye de 1 milyon 786 bin 136 lira ayni yardım yapıldığını belirtti.
Otcu, ayrıca Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi tarafından da geçen yıl 4 bin 968 aileye, 92 milyon 47 bin 104 lira engelli evde bakım desteği yapıldığını kaydetti.
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