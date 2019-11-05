Mersin'in Tarsus ilçesinde, koleksiyoner Oğuz Aydemir'in "Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri" sergisi açıldı.

Sadık Paşa Konağındaki sergide, dünyadaki önemli olayların ve devletlerin mesajlarının işlendiği 50 mendil yer aldı.

Osmanlı Devleti başta olmak üzere Fransa, Rusya, İngiltere, Belçika, Almanya, Hollanda gibi 25 ülkeden izler taşıyan mendilleri, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da inceledi.

Bozdoğan, konuşmasında bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, Aydemir'e teşekkür etti.

Aydemir de eserleri ilçede beğeniye sunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu mendil koleksiyonu tek olma özelliğine sahip." dedi.

Sergi, 7 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.