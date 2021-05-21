Tarsus'ta gençler için kaykay alanı oluşturuldu - Son Dakika

Tarsus'ta gençler için kaykay alanı oluşturuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesinde gençler için kaykay alanı oluşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesinde gençler için kaykay alanı oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, alanı, paten, kaykay, bisiklet sporları ve akrobasisine ilgi duyan gençlerin kullanabileceğini söyledi. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup burada bolca vakit geçirerek spor yapacağını dile getiren Tarakçı, "Gençlerin zihinlerini boşaltan ve vücutlarının gelişmesine katkı sağlayan çok efektif bir parkurumuz oldu." dedi. Alanın oluşturulduğu Altaylılar Mahallesi'nin muhtarı Perihan Özcan da hizmete girecek alanın hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Ötüken Parkı içerisinde "Tarsus Rampark" adı verilen kaykay alanı kullanıma açıldı.

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