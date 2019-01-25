Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Girişimciler İçin Eğitim Protokolü

Tarsus'ta Girişimciler İçin Eğitim Protokolü

2 saat önce

Tarsus Ticaret Borsası ile Tarsus Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında uygulamalı girişimcilik eğitimi protokolü imzalandı.

Tarsus'ta Girişimciler İçin Eğitim Protokolü, System.String[]
Tarsus Ticaret Borsası ile Tarsus Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında uygulamalı girişimcilik eğitimi protokolü imzalandı.


Tarsus İŞKUR Müdürü Kürşat Dal yazılı açıklamasında, Tarsus Ticaret Borsası ile yapılan protokol kapsamında eğitime 375 kişinin katılacağını bildirdi.


Eğitimlerin 25 kişilik gruplar halinde gerçekleşeceğini belirten Dal, "Tarsus ve bölgesinde genç veya girişimci kadın ile erkeklerin ticari olarak önlerinin açılması gayretinde olan Tarsus Ticaret Borsası, bu kapsamda son 4 yıldır çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. 15 ayrı gruba eğitim verilecek. Tarsus Ticaret Borsası eğitmenlerinin vereceği eğitimler, 18 Şubat 2019 tarihinde başlayacak." ifadesini kullandı.


Dal, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:36 Kaynak: AA

İŞKUR, Tarsus, Güncel
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