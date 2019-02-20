Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Girişimcilik Eğitimleri Başladı

Tarsus'ta Girişimcilik Eğitimleri Başladı

1 saat önce

Tarsus Ticaret Borsası ile İŞKUR İlçe Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri başladı.

Tarsus'ta Girişimcilik Eğitimleri Başladı, System.String[]
Tarsus Ticaret Borsası ile İŞKUR İlçe Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri başladı.


Borsadan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Tarsus İŞKUR ile birlikte sürdürülen girişimcilik eğitimleri kapsamında hayata geçirilen 52 eğitim programıyla, yaklaşık bin 300 kişinin iş yeri sahibi olmasına katkı sağlandı.


Tarsus Ticaret Borsası eğitmenlerinden Fatma Temel, yeni yılda belirlenen çalışmalardaki ilk eğitim programında katılımcılarla buluştu.


İŞKUR olanakları, teşvikleri ve destekleri hakkında katılımcıların bilgilendirildiği eğitimler, 25 grubun tamamlanmasıyla birlikte son bulacak.


Eğitimlerle ilçedeki istihdam olanaklarının arttırılması ve ekonominin geliştirilmesi amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:04 Kaynak: AA

İŞKUR, Tarsus, Güncel
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