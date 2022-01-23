Tarsus'ta gönüllüler huzurevi sakinleri için battaniye ördü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gönüllü olarak bir araya gelen vatandaşlar, huzurevi sakinleri için battaniye ördü.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen Dayanışma Atölyesi etkinliğine, sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine gönüllü vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, etkinlikte huzurevi sakinleri için battaniye ördü.

Hazırlanan battaniyelerin huzurevi sakinlerine hediye edileceği bildirildi.