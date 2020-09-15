Tarsus'ta gümrük kaçağı 19 cep telefon ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 19 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Şahısların üzerinde ve ellerindeki poşetlerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirdi.
Polis Suriye uyruklu H.E. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:09 - Kaynak: AA
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