Tarsus'ta gümrük kaçağı 19 cep telefon ele geçirildi - Son Dakika

Polis Suriye uyruklu H.E. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Şahısların üzerinde ve ellerindeki poşetlerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

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