Tarsus'ta Hal tesislerinde silahlı bıçaklı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Tarsus'ta Hal tesislerinde silahlı bıçaklı kavga: 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nin ardiyeler bölümünde iki grup arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nin ardiyeler bölümünde iki grup arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde hal tesisleri içerisinde yaşanan maddi hasarlı kaza nedeniyle iddiaya göre tartışma yaşandı. Bunun ardından saat 16.00 sıralarında Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nin ardiyeler bölümünde 157 nolu iş yerinin önünde, aynı konuyla alakalı ikinci bir tartışma yaşandı. Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga esnasında Ö.Y. (38), H.Y. (36), E.Ş. (28), M.E. (55) ve H.B (44) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan yaralılardan E.Ş. ve H.B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan Z.Y (43) ve B.E. (29) adlı şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet boş kovan bulunurken yaşanan çatışmayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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