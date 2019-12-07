Tarsus'ta "halk günü" düzenlendi
7 saat önce
Tarsus Kaymakamlığı tarafından "halk günü" düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:52 Kaynak: AA
Tarsus Kaymakamlığı tarafından "halk günü" düzenlendi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, etkinlikte vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.
Otcu, isteklerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birim amirlerine talimat verdi.
Etkinlik sonunda Otcu, çocuklara oyuncak hediye etti.
Belediye başkanı, vatandaşın market borcunu kapattı İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp polise teslim oldu Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ