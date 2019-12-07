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Tarsus'ta "halk günü" düzenlendi

7 saat önce

Tarsus Kaymakamlığı tarafından "halk günü" düzenlendi.

Tarsus'ta

Tarsus Kaymakamlığı tarafından "halk günü" düzenlendi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, etkinlikte vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Otcu, isteklerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Etkinlik sonunda Otcu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Sertel Otcu, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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